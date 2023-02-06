Тайваньская оппозиция направит делегацию на материковый Китай

Партия Гоминьдан собирается направить делегацию на материк, сообщил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь в понедельник, 6 февраля.

«8—17 февраля делегация Гоминьдана во главе с заместителем председателя партии Ся Лиянем прибудет с визитом. Мы приветствуем визит Ся Лияня и готовы усилить взаимодействие с Гоминьданом», — заявила представитель.

Она сделала акцент на необходимости объединения усилий КПН и Гоминьдана перед лицом, поддерживаемых США сторонников независимости Тайваня.

Китай стремится урегулировать отношения с Тайванем политическим путем, отмечает источник.