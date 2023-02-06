Тайваньская оппозиция направит делегацию на материковый Китай
Партия Гоминьдан собирается направить делегацию на материк, сообщил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь в понедельник, 6 февраля.
«8—17 февраля делегация Гоминьдана во главе с заместителем председателя партии Ся Лиянем прибудет с визитом. Мы приветствуем визит Ся Лияня и готовы усилить взаимодействие с Гоминьданом», — заявила представитель.
Она сделала акцент на необходимости объединения усилий КПН и Гоминьдана перед лицом, поддерживаемых США сторонников независимости Тайваня.
Китай стремится урегулировать отношения с Тайванем политическим путем, отмечает источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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