Советник украинской армии сообщил Financial Times, что Киев получил из Москвы "очень достоверную информацию" о намерении начать новое наступление.

В разведке, в свою очередь, подчеркивают, что президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам занять всю Донецкую и Луганскую области и дал им срок до марта, чтобы сделать это.

Власти Украины опасаются усиления армии России наступления в ближайшие дни. The Financial Times отмечает, что украинские официальные лица все чаще предупреждают о возможном шаге Москвы и ожидают, что атака состоится примерно 24 февраля - в годовщину начала СВО и до того, как западные страны обещанные поставят Киеву современные западные танки и другое вооружение.

Советник украинских военных сообщил FT, что Киев получил от России "очень достоверную информацию" о намерении начать наступление, добавив, что это может произойти в течение 10 дней.

The Financial Times напоминает, что подобные прогнозы о наступлении российской армии появились еще до 9 мая прошлого года — накануне годовщины Дня Победы, — но они не сбылись. Однако на этот раз ситуация выглядит несколько иначе – украинские власти заметили значительное наращивание российских сил на востоке и юго-востоке страны.