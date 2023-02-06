Игорь Матвиенко призвал не перебарщивать с песенным патриотизмом и похвалил SHAMAN

Продюсер заявил, что любовь к Родине это хорошо. Но идти она должна от сердца и быть искренней.

Количество патриотических песен в России растет с каждым днем, но не все они написаны с душой. Такое мнение высказал композитор и продюсер Игорь Матвиенко в интервью АиФ.

По словам музыканта, такие композиции должны быть искренними, откровенными, сообщает 5-tv.ru.

«Ура-патриотика с перегибом, к тому же неискренняя, категорически не нравится. Подобные песни выпускаются и сразу исчезают. Дело не в количестве патриотических композиций, а в том, насколько они качественные и честные», — сказал Игорь Матвиенко.

По словам продюсера, он слышал прекрасное исполнение патриотических песен от певца SHAMAN. Скажем, композиции «Я русский» и «Встанем» должны запомниться российской публике надолго.

К слову, Игорь Матвиенко в декабре 2022-го года удостоен звания Народного артиста. Награду ему лично вручил президент РФ Владимир Путин - на торжественной церемонии в Кремле. Продюсер тогда осудил бежавших из РФ звезд после начала СВО России по защите Донбасса.

«Не очень понимаю, как могут уезжать творческие люди. Здесь все мы пустили корни, здесь наша культура. Что бы с нашей страной ни происходило, мы должны быть здесь», — подчеркнул Матвиенко.