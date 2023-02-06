Арнольд Шварценеггер на автомобиле сбил велосипедистку

Звезда Голливуда в Лос-Анджелесе попал в дорожно-транспортное происшествие, велосипедистка травмирована.

Актер Арнольд Шварценеггер стал фигурантом дела о ДТП в Лос-Анджелесе, сообщает Рамблер со ссылкой на TMZ.

Как уточняет издание, ехавшая на велосипеде американка прямо перед машиной Шварценеггером сделала поворот.

Все случилось так быстро, что актер просто не успел нажать на тормоза. В итоге велосипедистка попала в больницу, травмы у нее небольшие.

Арнольд Шварценеггер дал показания полиции. По предварительным данным, подозрений в совершении преступления не заявлено.

После произошедшего звезда Голливуда забрал с собой велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт.