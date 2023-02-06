Николаев попал в больницу, так как без конца скандалит со своей женой Поскуряковой из-за Королевой

Известный композитор и певец Игорь Николаев конфликтует со своей нышней женой Юлией Проскуряковой из-за своей экс-супруги и коллеги по сцене Наташи Королевой.

О том, что известный композитор и исполнитель Игорь Николаев не раз ссорился со своей молодой женой Юлией Проскуряковой рассказала его соседка Милена Дейнега.

По словам женщины, супруги находятся на грани развода.

Есть информация, что в больницу Николаев попал из-за своих жен, нынешней и бывшей. Якобы композитор никак не может забыть Наташу Королеву, из-за чего без конца ссорится с Проскуряковой.