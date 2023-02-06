Эксперты подсказали, как определить, что у мужчины низкая самооценка

Такой человек пытается убедить партнершу в ее никчемности и при этом преувеличивает свои достижения.

Низкая самооценка мужчины в отношениях отражается на обоих партнерах. Неуверенные в себе представители сильного пола стараются за счет женщины самоутвердиться и часто прибегают к психологическому насилию, сообщает Рамблер. Какие особенности должны насторожить?

Унижает партнершу

Таким образом он пытается сбежать от собственных комплексов. Унижениям также могут подвергаться его друзья и родственники, но чаще объектом для насмешек он выбирает женщину, которая рядом.

Такой мужчина пытается убедить партнершу в ее никчемности и при этом преувеличивает свои достижения, подчеркивая, что успехи женщины ничто по сравнению с его достижениями.

Контролирует каждый шаг

В начале отношений такое поведение девушкам даже льстит. Им кажется, что бесконечные звонки и смс – признак влюбленности. Но на самом деле, если партнер пытается контролировать каждый шаг, запрещает женщине видеться с подругами и подрывает ее социальные связи в целом - это тревожный сигнал.

Такая "защита" закомплексованному человеку нужна, чтобы окружающие не настроили возлюбленную против него. Кроме того, от мужчины тяжелее уйти, когда не осталось друзей и на их поддержку не приходится рассчитывать.

Рядом с ним подавлены

Если вы чувствуете подавленность, апатию, страх и иные негативные эмоции - это верный сигнал, что пора расставаться. Низкая самооценка мужчины влияет и на самооценку его женщины. Отношения должны приносить радость, но не высасывать энергию.