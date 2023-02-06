«Подумала, что прикол»: Лолита стала самой популярной певицей на радио

59-летняя певица призналась, что обычно концентрируется на поражениях, потому не придала никакого значения своей победе.

Лолита Милявская после отдыха в Болгарии активно включилась в работу.

Звезда уже отыграла в театре «Модерн» несколько спектаклей. В постановке Юрия Грымова ей доверили главную роль - Агафьи Тихоновны. После очередного аншлага она записала видеообращение прямо в машине, сообщает Космополитен.

«Еду после спектакля в «Модерне». Отыграли «Женитьбу». Вновь аншлаг, много цветов, подарков», — с гордостью расксазала Лолита.

Милявская призналась: в круговороте событий не сразу заметила важную новость, о которой не первый день ей рассказывают друзья.

«Я на радио стала самой прослушиваемой певицей 2022-го года. Подумала, что это прикол или меня проверяют: изящное у меня самолюбие либо нет. А у меня никакого самолюбия и эгоизма не было. Потому к этой новости я не отнеслась серьезно. Но оказалось, что это аналитика. Я себя поздравляю, но где я была бы, если бы вы меня не слушали? Спасибо вам большое!» — заявила артистка поклонникам.