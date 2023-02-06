Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за многочисленных жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану соболезнования из-за многочисленных жертв землетрясения на юго-востоке Турции.

6 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с последствиями землетрясения магнитудой 7,4 в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

Согласно опубликованной на сайте Кремля телеграмме, Путин заявил Эрдогану, что Россия готова оказать Турции всю необходимую помощь для ликвидации последствий стихийного бедствия, ставшего причиной многочисленных жертв и разрушений.