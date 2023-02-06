Еще 39 обвиняемых в антигосударственном мятеже предстали перед судом в Узбекистане
Судебный процесс в Узбекистане по делу участников антиправительственных протестов, привлеченных к уголовной ответственности, начался в понедельник, через неделю после первой волны обвинительных приговоров.
По данным Верховного суда, в отношении 39 подсудимых, предстающих перед судом Бухары, выдвинуто пять пунктов обвинения, в том числе «беспорядки, мародерство и нападение с применением оружия на правоохранителей».
Виновным грозит наказание по представленным обвинениям до 20 лет лишения свободы.
В середине декабря прокуратура указала, что по этому делу привлечено к уголовной ответственности 171 человек и возбуждено предварительное следствие по факту чрезмерного применения силы.
В прошлый вторник 16 подсудимых были приговорены к срокам от трех до 16 лет лишения свободы за участие в беспорядках.
Напомним, что во время массовых беспорядков Каракалпакстане по официальным данным погиб 21 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев