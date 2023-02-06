Суд в Москве заочно приговорил Белоцерковскую к 9 годам колонии за фейки о ВС РФ
Суд в Москве заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к 9 годам колонии за распространение фейков о ВС РФ.
В понедельник, 6 февраля 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что Басманный районный суд города Москвы огласил заочный обвинительный приговор признанной иностранным агентом в России блогеру Веронике Белоцерковской.
Согласно постановлению суда, Белоцерковская приговорена к 9 годам колонии за распространение ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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