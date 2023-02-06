Моравецкий: Польша согласна на Третью мировую войну, если это поможет убрать Россию из Украины

Это заявление польский премьер-министр Матеуш Моравецкий сделал в ходе своего интервью журналистам авторитетного испанского издания El Mundo.

Как заявил глава Кабинета министров Польши, конец военным действиям на Украине наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с украинской территории. По мнению Моравецкого, она сделает это либо добровольно, либо в принудительной форме.

Журналист газеты поинтересовался у премьер-министра Польши — предусматривает ли, по мнению Варшавы, такой уход силовое принуждение Москвы в виде начала третьей мировой войны. В ответ на это Моравецкий сказал, что в руководстве Польши в настоящее время рассматривают все сценарии дальнейшего развития событий, включая и этот.