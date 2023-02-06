Польский премьер-министр полагает, что из-за Украины может начаться 3-я мировая война

2023-02-06 11:47

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью испанскому изданию El Mundo. Политик заявил, что завершение войны возможно лишь в случае ухода российских войск с территории Украины.

По словам главы польского кабинета министров:

Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме.

В беседе с журналистами Моравецкий заявил: если уход российских войск не будет добровольным, по предположению Варшавы, может развязаться третья мировая война.

Опубликовано: Храмова Оксана









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