Польский премьер-министр полагает, что из-за Украины может начаться 3-я мировая война
2023-02-06 11:47
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий дал интервью испанскому изданию El Mundo. Политик заявил, что завершение войны возможно лишь в случае ухода российских войск с территории Украины.
По словам главы польского кабинета министров:
Конец этой войне наступит именно тогда, когда Россия решит уйти с территории Украины. Либо добровольно, либо в принудительной форме.
В беседе с журналистами Моравецкий заявил: если уход российских войск не будет добровольным, по предположению Варшавы, может развязаться третья мировая война.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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