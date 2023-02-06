Гузеева обматерила тех, кто распускает слухи о ее эмиграции в Израиль
Телеведущая пошутила, что, вероятно, должна была в «письменном виде» отпроситься для поездки за границу.
Телеведущая Лариса Гузеева с матом высказалась в ответ на заявления о том, что она предательница и якобы эмигрирует в Израиль. В соцсетях актриса написала пост, который посвящен «особо придурочным журналюгам», сообщает Газета.ру.
«Сейчас я в вечернем Тель-Авиве, в абсолютном кайфе, на берегу моря, гуляю. Никуда не уехала насовсем, и не собираюсь», — написала Лариса Гузеева.
Телеведущая пошутила, что, вероятно, должна была в «письменном виде» отпроситься для поездки за границу. Она также добавила, что очень много «пахала», чтобы поехать на отдых в «безвизовую теплую страну».
Несколько дней назад звезда сообщила подписчикам, что вместе она вместе с супругом Игорем Бухаровым улетает в Израиль на «недельку».
Передача «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой в эфир Первого канала не выходит с февраля прошлого года, отмечает Рамблер. Недавно в беседе с поклонниками телеведущая заявила: программа «никогда» не вернется в эфир.
Но дирекция федерального канала никаких по этому поводу официальных заявлений не делало.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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Алексей Гладкий
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