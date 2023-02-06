Количество смертей, случившихся из-за землетрясения в Турции, увеличилось до 284

По сообщению вице-президента Турции Фуата Октая, число пострадавших составляет 2323 человек. О погибших сообщается, что на данный момент их число возросло до 284 человек.

Наибольшее число пострадавших и умерших отмечено в таких городах, как Мараш, Газиантеп, Малатья. Очень многие люди считаются без вести пропавшими.

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, расположенной на юге страны. Длились толчки свыше 30 секунд.

Ощутили их соседние провинции и жители Сирии. Умеренные колебания почувствовали на Кипре, в Ливане, в Ираке.

По последней информации среди погибших в Сирии числятся 237 человек, 639 пострадало.

Позднее в Турции были отмечены еще 32 повторяющихся толчка, магнитуда некоторых была более шести.

В результате землетрясения разрушены многие дома в Турции и Сирии. На завалах ведутся поисково-спасательные операции.