Количество смертей, случившихся из-за землетрясения в Турции, увеличилось до 284
По сообщению вице-президента Турции Фуата Октая, число пострадавших составляет 2323 человек. О погибших сообщается, что на данный момент их число возросло до 284 человек.
Наибольшее число пострадавших и умерших отмечено в таких городах, как Мараш, Газиантеп, Малатья. Очень многие люди считаются без вести пропавшими.
Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,4 было зафиксировано в турецкой провинции Кахраманмараш, расположенной на юге страны. Длились толчки свыше 30 секунд.
Ощутили их соседние провинции и жители Сирии. Умеренные колебания почувствовали на Кипре, в Ливане, в Ираке.
По последней информации среди погибших в Сирии числятся 237 человек, 639 пострадало.
Позднее в Турции были отмечены еще 32 повторяющихся толчка, магнитуда некоторых была более шести.
В результате землетрясения разрушены многие дома в Турции и Сирии. На завалах ведутся поисково-спасательные операции.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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