Актрису Марию Шукшину зять обвел вокруг пальца с крупной суммой

Мужчина продолжил общение с тещей даже после развода с ее дочерью. Как стало известно, он занял у артистки деньги на 3-комнатную квартиру, и не вернул.

Дочь актрисы Марии Шукшиной призналась, что ее экс-муж Константин взял у артистки крупную сумму в долг. Анна Трегубенко уточнила, что ее мама выталась звонить мужчине, однако он звонки игнорирует и долг не возвращает, сообщает КП.

Во время учебы во ВГИКе Анна вышла замуж за Константина. Анна Трегубенко родила от него сына Славу, но брак оказался скоротечным. Влюбленные расстались

По словам Анны, ее бывший так обаял тещу, что Мария Шукшина поддерживала отношения с зятем после его развода с Анной. «Они ходили по мероприятиям», — отметила дочь звезды.

Однажды мужчина занял у бывшей тещи большую сумму денег. Анне об этом рассказала мама. На вопрос дочери: «Сколько?», актриса конкретного ответа не дала.

Как стало известно, на эти деньги экс-зять купил трехкомнатную квартиру в Москве.

Но долг так и не вернул. «Он просто перестал отвечать на ее телефонные звонки», — поделилась девушка в эфире телешоу «Секрет на миллион» на НТВ.