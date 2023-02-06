В УО «Военная академия Республики Беларусь» началась внезапная проверка боевой готовности
2023-02-06 12:33
В Минобороны Беларуси сообщили о старте внезапной проверки боевой готовности в УО «Военная академия Республики Беларусь».
В понедельник, 6 февраля 2023 года, пресс-служба Министерства обороны Беларуси в официальном Telegram-канале сообщила, что в учреждении образования «Военная академия Республики Беларусь» началась внезапная проверка боевой готовности.
В белорусском оборонном ведомстве также отметили факт того, что данная проверка боеготовности проводится по решению министра обороны Беларуси Виктора Хренина.
Опубликовано: Диана Мудреченко