Лукашенко издал указ о создании комиссии по возвращению в страну политэмигрантов

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что анонсированный ранее указ о возвращении в Беларусь граждан, которые выехали из страны по политическим мотивам после событий 2020 года, уже подписан.

По словам президента Беларуси, которые цитирует информационное агентство «Sputnik Беларусь», уже подписан указ, который подготовлен группой специалистов во главе с генеральным прокурором Андреем Шведом о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Беларуси по вопросам совершения ими правонарушений. Как отметил Лукашенко, это как раз тот вопрос, который неоднократно обсуждался ранее. Белорусский президент подчеркнул, что если что-то в указе не предусмотрено, то достаточно власти у генерального прокурора для того, чтобы задействовать весь государственный аппарат, госслужащих для того, чтобы решить эту проблему с «теми беглыми».

Ранее Лукашенко обращался к выехавшим из Беларуси оппозиционно настроенным гражданам вернуться домой, «покаяться» и понести наказание за свои действия. По его словам, что есть много обращений от оппозиционеров, выехавших из страны после президентских выборов 2020 года и желающих вернуться — но, как отметил Лукашенко, у белорусских властей еще не выработан механизм того, как отсеять возможных шпионов и террористов. В январе президент Беларуси пообещал сделать шаг навстречу эмигрировавшим белорусам, которые, по его мнению, осознали, что поддержка протестных акций была ошибкой. Руководителем страны было озвучено решение создать межведомственную комиссию для работы с гражданами, желающими вернуться на родину.