Пушилин: Украина применила химическое оружие под Артемовском и Угледаром
Как заявил временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, власти Украины под Артемовском и Угледаром применили химическое оружие, сбросив его с беспилотников.
Ранее с аналогичным заявлением выступил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-го армейского корпуса народной милиции Луганской народной республики Апты Алаудинов. По его словам, у пострадавших бойцов фиксировалась рвота и потеря сознания. При этом Алаудинов подчеркнул, что речь идет о каких-то самодельных припасах, которые не могут нанести серьезного вреда здоровью военнослужащих.
Пушилин подтвердил слова Алаудинова и добавил, что, по заявлениям представителей российских подразделений, включая командиров, которые выходили уже с такой информацией, подобное происходило не только на Артемовском, но и на Угледарском направлении, и неоднократно отмечены факты применения химических составов, которые вызывают недомогание у российских военнослужащих.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Алексей Гладкий
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