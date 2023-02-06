В Сирии 326 человек погибло и 1042 пострадало от землетрясения

Эту информацию сообщил журналистам новостного агентства «РИА Новости» министр здравоохранения Сирии Ахмед Дамирия.

Как рассказал чиновник, согласно последним имеющимся данным количество жертв разрушительного землетрясения в Сирии достигло 326 человек, еще около 1042 относятся к числу пострадавших.

При этом министр здравоохранения отметил, что эти данные являются не окончательными, поскольку в настоящее время продолжается разбор завалов и поиски пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в южной части Турции в провинции Кахраманмараш. По последним данным, в общей сложности погибли несколько сотен человек, пострадали 2323. Также поступала информация о разрушениях в нескольких регионах Сирии, кроме этого, подземные толчки были зафиксированы также в столице Ливана Бейруте.