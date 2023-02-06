Елена Летучая рассказала, как сильно испугалась на съемках в морге

Телеведущая призналась: когда на палец ей повесили «табличку мертвеца», стало очень страшно.

Телеведущая Елена Летучая призналась, что однажды очень испугалась во время съемок для сериала «Патриот». Дело в том, что они проходили в морге, сообщает Рамблер со ссылкой на The Voice.

«Вместе с другими актрисами меня положили на настоящие каталки из морга. Честно говоря, на этот счет у меня нет предрассудков, это просто роль, мне было даже интересно. Но, когда на палец мне повесили «табличку мертвеца», как-то стало немного страшно», — поделилась звезда.

Летучая уточнила: в сериале у нее совсем небольшая роль, однако она с удовольствием согласилась участвовать в нем.

По словам телеведущей, она обычно всегда соглашается сыграть себя в проектах.

«Я себя играю идеально. Тем более, что в сериалах нередко используют мой образ а-ля «Ревизорро» - такой строгой Лены с губами. Это мне идет, в этом образе я хороша», — говорит Летучая.