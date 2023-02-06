Последние 30 лет средняя зарплата японцев остается неизменной

Этот феномен можно увидеть на графике зарплат стран "большой семерки", который приводит издание CNN.

По информации CNN, уже три десятка лет в Японии зарплаты держатся на устойчивой отметке. График, приведенный изданием, отражает изменения доходов граждан стран G7.

По нему видно, что среди всех этих государств Япония - единственная, кто смог удержать стабильный уровень среднегодовой заработной платы с 1991 по 2021 годы.

Только в 2021 году средняя зарплата японцев изменилась с 37 тыс. до 39 тыс. долларов.

Дело в том, что 30 лет в стране можно было наблюдать явление дефляции, когда зарплата оставалась прежней, а ее покупательная способность росла с каждым месяцем.

В 2021 году ситуация изменилась, на смену дефляции пришла инфляция, цены в Японии подросли на 4%. Это случилось впервые более чем за 40 лет.

Местное руководство обратилось с призывом к предпринимателям помочь своим работникам пережить рост цен. В связи с этим в последнее время заработная плата в Японии стала расти.