Фигуристу Роману Костомарову грозит ампутация ноги по колено

Информация об этом поступила с Телеграмм-канала Mash, где сообщается, что ситуация Костомарова ухудшается. Теперь он может лишиться половины ноги.

Романа Костомарова прогрессирует гангрена, операция по ампутации постоянно переносится.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, врачи опасаются, что спортсмен может не пережить сложное хирургическое вмешательство из-за общего тяжелого состояния.

Если раньше медики предполагали ампутацию пальцев ноги, то теперь есть вероятность, что придется ампутировать ногу до колена.