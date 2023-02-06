Кремль не опроверг слова Беннета об обещании Путина не убивать Зеленского

Пресс-секретарь Кремля не подтвердил и не опроверг слова премьера Израиля об обещании Путина не убивать Зеленского.

Президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет вели долгий, насыщенный диалог в то время, когда он занимал свой пост, но детали этих переговоров, в том числе по Украине и ее руководству, Кремль раскрывать не будет, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что мы не сторонники раскрывать детали межправительственных переговоров. Не будем мы делать этого и сейчас. Я не буду ни опровергать, ни подтверждать слова господина Беннета", - сказал Песков.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в интервью телеканалу Channel 12, рассказал, что в ходе совместных переговоров "Владимир Путин, пообещал не убивать Владимира Зеленского.