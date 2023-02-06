Историк моды Васильев дал совет Брутян беречь Прилучного

Известный историк моды Александр Васильев посоветовал молодой актрисе Зепюр Брутян беречь своего супруга и коллегу по экрану Павла Прилучного.

Историк моды Александр Васильев дал совет начинающей актрисе Зепюр Брутян "оберегать" своего мужа и коллегу Павла Прилучного от романов с другими девушками, о чем сообщает StarHit.

Прилучный и Брутян состоят в браке с лета 2022 года. Знаменитости вместе менее года, но уже скоро станут родителями.

Для Прилучного ребенок станет третьим. У него есть дочь и сын от брака с актрисой Агатой Муцениеце.

Знаменитости выглядят счастливыми, находясь рядом друг с другом, но Васильев остерегается, что их отношения могут также стремительно закончиться, как начались, так как постоянством Прилучный не отличается.

По мнению эксперта моды, другая молоденькая актриса может увести Павла из семьи, а желающих сделать это хоть отбавляй.