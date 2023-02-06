Пластический хирург Илья Алмазов объяснил, почему грудь канадской фрик-модели Мари Магдалены взорвалась в самолете.

Происшествие с фрик-моделью из Канады Мари Мангдалены, когда ее 10-килограммовый имплант в груди взорвался в самолете, наделало много шума.

Пластический хирург Илья Алмазов прояснил ситуацию, заявив, что скорее всего любительнице "огромных форм" установили физрастворный имплант в груди, который способен повреждаться при любом механическом воздействии.

Медик заверил, что никакие индивидуальные особенности организма не способны спровоцировать "взрыв искусственной груди".

Алмазов заверил, что силиконовый имплант выдержит даже наезд на него автомобиля.