Михаил Подоляк: Украина против временного перемирия с Россией

По заявлению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина категорически против временных перемирий с российской стороной.

Такое заявление Подоляк сделал со своего Телеграм-канала. Советник главы Офиса президента так выразил позицию Украины по поводу возможности временного перемирия с Москвой:

Мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах

Михаил Подоляк уверен, что такие меры, как временное перемирие, привели бы к новому этапу в российско-украинском военном конфликте.