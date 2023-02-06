Михаил Подоляк: Украина против временного перемирия с Россией
2023-02-06 14:21
По заявлению советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, Украина категорически против временных перемирий с российской стороной.
Такое заявление Подоляк сделал со своего Телеграм-канала. Советник главы Офиса президента так выразил позицию Украины по поводу возможности временного перемирия с Москвой:
Мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах
Михаил Подоляк уверен, что такие меры, как временное перемирие, привели бы к новому этапу в российско-украинском военном конфликте.
Опубликовано: Храмова Оксана