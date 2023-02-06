Financial Times: лидеры ЕС ожидают визита Зеленского на саммит в Брюсселе
2023-02-06 14:34
Лидеры стран-участниц Евросоюза ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского на грядущий саммит в Брюсселе.
6 февраля международная газета Financial Times заявила, что европейские лидеры ожидают, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередной сессии Европейского парламента в Брюсселе.
Отмечается, что на данном саммите ЕС помимо других вопросов будет обсуждаться безопасность Украины, но на данный момент Зеленский опасается принять участие в мероприятии, ссылаясь на то, что «это представляет большие риски».
Опубликовано: Диана Мудреченко