Financial Times: лидеры ЕС ожидают визита Зеленского на саммит в Брюсселе

Лидеры стран-участниц Евросоюза ожидают визита президента Украины Владимира Зеленского на грядущий саммит в Брюсселе.

6 февраля международная газета Financial Times заявила, что европейские лидеры ожидают, что на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский выступит на внеочередной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

Отмечается, что на данном саммите ЕС помимо других вопросов будет обсуждаться безопасность Украины, но на данный момент Зеленский опасается принять участие в мероприятии, ссылаясь на то, что «это представляет большие риски».