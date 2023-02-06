В Управлении разведки Украины назвали направление нового наступления России

В ГУР Минобороны Украины назвали направление нового наступления подразделений российской армии.

Российская армия перейдет в наступление на трех направлениях. Речь идет о Донецкой, Луганской и Запорожской областях, говорится на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в России планирую мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек для наступления на юге Украины. При этом ГУР Украины полагает, что мобилизация продлиться до двух месяцев.

Украинская разведки делает вывод, что успех российской операции будет зависеть от оснащенности резервистов, а также темпов поставки военной помощи в Украину.