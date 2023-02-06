Местные жители сообщили, что произошедшее землетрясение магнитудой 7,7 в Турции ощущалось в грузинском городе Батуми.

6 февраля российской информационное агентство ТАСС, со ссылкой на местных жителей, сообщило о том, что в расположенном у побережья Чёрного моря грузинском городе Батуми ощущалось произошедшее землетрясение магнитудой 7,7 в Турции, унёсшее жизни 912 человек.

В свою очередь, французское информационное агентство Agence France-Presse заявило, что подземные толчки на территории Турции ощущались даже в Гренландии.