Новые землетрясения магнитудой 7,8 и 5,6 баллов зафиксированы в Турции

Днём 6 февраля на территории Турции были зарегистрированы новые подземные толчки, которые стали продолжением ночного разрушительного землетрясения.

Ряд турецких СМИ сообщили о том, что 6 февраля около 13:00 по московскому времени на территории Турции произошло два новых землетрясений в 7,8 и 5,6 баллов по шкале Рихтера. Из-за мощности подземных толчков их ощущали жители Анкары, а также сирийского Дамаска и грузинского Батуми.

Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что жертвами землетрясений в его стране стали 912 человек, ещё свыше пяти тысяч граждан были ранены.