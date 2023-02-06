Персональный советник губернатора ДНР Пушилина Ян Гагин сообщил о случаях применения химического оружия украинскими войсками.

Днём понедельника представитель правительства Донецкой Народной республики Ян Гагин публично заявил, что подразделения вооружённых сил Украины были уличены в применении запрещённого химического оружия на Соледарском и Артемовском участках ведения российской спецоперации.

По данным Гагина, солдаты армии России, которые столкнулись с действием украинского химоружия, попадали в военные госпитали с рвотой и сильным головокружением.