Гагин: армия Украины применяет химоружие под Соледаром и Артемовском
2023-02-06 15:08
Персональный советник губернатора ДНР Пушилина Ян Гагин сообщил о случаях применения химического оружия украинскими войсками.
Днём понедельника представитель правительства Донецкой Народной республики Ян Гагин публично заявил, что подразделения вооружённых сил Украины были уличены в применении запрещённого химического оружия на Соледарском и Артемовском участках ведения российской спецоперации.
По данным Гагина, солдаты армии России, которые столкнулись с действием украинского химоружия, попадали в военные госпитали с рвотой и сильным головокружением.
Опубликовано: Ткачёв Андрей