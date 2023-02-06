Дмитрий Рогозин вернулся в зону СВО после ранения

Бывший глава «Роскосмоса», а ныне руководитель группы «Царские волки», Дмитрий Рогозин прибыл в зону СВО после реабилитации, которую он проходил после ранения и операции.

Телеканал RT сообщает, что Рогозин совместно с бойцами специального отряда «Царские волки» участвовал в операции по предварительному удару по украинским подразделениям.

В каком статусе в настоящее время находится Дмитрий Рогозин, является ли он штатным военнослужащим или добровольцем, телеканал не сообщил.

Видео, на котором зафиксировано возрождение боевых действий экс-главы «Роскосмоса», опубликовано на Телеграм-канале RT.