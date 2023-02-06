Подоляк: перемирие с Россией приведёт к капитуляции Украины

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил о нежелании правительства Украины заключать перемирие с Россией.

6 февраля представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк публично заявил, что правительство Украины не пойдёт на заключение временного мирного соглашения с властями России, поскольку перемирие в зоне боеывых действий приведёт к неизбежной капитуляции Кеива. По мнению Подоляка, в случае временного прекращения боевых действий Украина будет вынуждена отдать часть территорий Москве.

Также Михаил Подоляк выразил уверенность, что после краткосрочного перемирия российско-украинский конфликт обязательно возобновиться с новой силой.