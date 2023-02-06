Число погибших от землетрясения в Турции растет: уже 1014 человек
2023-02-06 15:25
Об этом сообщается в Телеграм-канале ТАСС. Информация передана управлением по чрезвычайным ситуациям Турции.
Количество жертв землетрясения в Турции продолжает увеличиваться. Оно достигло уже отметки в 1014 человек. В сирии число погибших на данный момент составляет 592 человека.
После первых сильных толчков в ночь на 6 февраля последовала серия новых. На юге страны пропали электричество и интернет.
По сообщению ТАСС, подземные толчки ощущались в Абхазии и в грузинском городе Батуми.
Управление по чрезвычайным ситуациям Турции уверяет об отсутствии угрозы возникновения цунами на побережье средиземного моря после серии случившихся землетрясений.
Опубликовано: Храмова Оксана