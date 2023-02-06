Число погибших от землетрясения в Турции растет: уже 1014 человек

Об этом сообщается в Телеграм-канале ТАСС. Информация передана управлением по чрезвычайным ситуациям Турции.

Количество жертв землетрясения в Турции продолжает увеличиваться. Оно достигло уже отметки в 1014 человек. В сирии число погибших на данный момент составляет 592 человека.

После первых сильных толчков в ночь на 6 февраля последовала серия новых. На юге страны пропали электричество и интернет.

По сообщению ТАСС, подземные толчки ощущались в Абхазии и в грузинском городе Батуми.

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции уверяет об отсутствии угрозы возникновения цунами на побережье средиземного моря после серии случившихся землетрясений.