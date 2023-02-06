Эрдоган: из-за землетрясения 1014 человек погибли в Турции и 371 в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о количестве погибших в его стране в результате землетрясения, отметив также данные о погибших на территории сирийского государства.

6 февраля Тайип Эрдоган публично заявил, что в результате серии мощнейших с 1939 года землетрясений в Турции магнитудой от 5,6 до 7,8 баллов на территории страны скончались 1014 человек, ещё свыше пяти тысяч получили ранения. Наибольшее количество погибших зарегистрировано в провинции Кахраманмараш и в южно-восточных частях страны.

Также Тайип Эрдоган отметил, что землетрясения произошли в соседствующей с Турцией Сирии, где погибли не менее 341 человека. По данным ряда СМИ, землетрясения дошли до грузинского города Батуми.