Global Times: передача активов РФ Киеву является политическим трюком США
2023-02-06 15:38
Издание Global Times рассказало о причинах, по которым правительство США лоббирует передачу российских активов Украине.
Днём понедельника китайское периодическое издание Global Times сообщило, что ведущие военно-политические аналитики мира рассматривают попытку Соединённых Штатов лоббировать передачу замороженных российских активов украинскому правительству политическим трюком администрации Вашингтона, которая преследует собственную выгоду.
По мнению представителей Global Times, в случае, если конфискованные у России активы попадут к администрации Киева, то Владимир Зеленский сможет покупать больше оружия у американского государства, используя для этого российские деньги.
Опубликовано: Ткачёв Андрей