Издание Global Times рассказало о причинах, по которым правительство США лоббирует передачу российских активов Украине.

Днём понедельника китайское периодическое издание Global Times сообщило, что ведущие военно-политические аналитики мира рассматривают попытку Соединённых Штатов лоббировать передачу замороженных российских активов украинскому правительству политическим трюком администрации Вашингтона, которая преследует собственную выгоду.

По мнению представителей Global Times, в случае, если конфискованные у России активы попадут к администрации Киева, то Владимир Зеленский сможет покупать больше оружия у американского государства, используя для этого российские деньги.