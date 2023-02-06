Количество погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 1 014 человек

По информации управления по чрезвычайным ситуациям Турции, количество погибших при землетрясении постоянно растет. По последним данным, насчитывается уже более тысячи жертв стихии.

Власти страны сообщили о разрушении 2 824 зданий. Ранения различной степени тяжести получили 5385 человек.

Землетрясение магнитудой 7,7 балов произошло 6 февраля ранним утром в районе провинции Кахраманмараш.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган охарактеризовал его как «самую серьезную катастрофу с 1939 года».

Землетрясение зафиксировано также в северной части Сирии вблизи границы с Турцией. Там также есть разрушения и жертвы. Министерство здравоохранения страны сообщает о более 370 погибших и 1100 раненых.