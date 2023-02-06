Путин издал указ о назначении Нургалиева первым замом секретаря Совбеза

В понедельник Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря российского Совета безопасности.

6 февраля официальный сайт правовой информации России опубликовал пресс-релиз, согласно которому Владимир Путин ратифицировал президентский указ о сложении полномочий Рашида Нургалиева с должности заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Тем же указом Нургалиев назначается первым заместителем секретаря Совбеза России.

Примечательно, что после перехода Рашида Нургалиева на пост первого заместителя секретаря Совета безопасности его прежнюю должность занял Алексей Шевцов.