Россия стала четвёртой страной в мире по золотовалютным резервам

По итогам ушедшего года Россия заняла четвёртое место среди всех государств в области размера золотовалютных резервов страны.

6 февраля журналисты информагентства "РИА Новости" сообщили, что в начале 2023 года лидером по количеству золотовалютных резервов среди всех стран мира стала Китайская Народная республика, которая держит первое место в данном рейтинге уже семнадцать лет, обладая объёмом золотовалютного резерва в размере 3,31 триллионов долларов.

Россия же завершила 2022 год, будучи обладательницей золотовалютных резервов в размере 582 миллиардов долларов. На второй месте расположилась Япония, а на третьем - Швейцария.