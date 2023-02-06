Силу турецкого землетрясения ощутили в Израиле, Армении, Абхазии, Грузии
2023-02-06 15:54
Как сообщает ТАСС, землетрясение, случившееся сегодня в Турции, распространилось до Армении, Израиля, Абхазии, Грузии.
Израильтяне, напуганные подземными толчками, выбегали зи домов на улицу. О магнитуде и локализации толчков в Абхазии пока информации нет.
Грузия ощутила колебания земли в Батуми. В сети появились ролики, демонстрирующие качание люстр в квартирах.
В городах Армении зафиксированы толчки в 3 балла в Ереване и в 3-4 балла в Гюмри.
Первое землетрясение в Турции произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш ночью с показателем магнитуды - 7,4.
За ним последовали новые толчки, которые ощущались также в соседних регионах - в Сирии и Ливане.
Опубликовано: Храмова Оксана