Силу турецкого землетрясения ощутили в Израиле, Армении, Абхазии, Грузии

Как сообщает ТАСС, землетрясение, случившееся сегодня в Турции, распространилось до Армении, Израиля, Абхазии, Грузии.

Израильтяне, напуганные подземными толчками, выбегали зи домов на улицу. О магнитуде и локализации толчков в Абхазии пока информации нет.

Грузия ощутила колебания земли в Батуми. В сети появились ролики, демонстрирующие качание люстр в квартирах.

В городах Армении зафиксированы толчки в 3 балла в Ереване и в 3-4 балла в Гюмри.

Первое землетрясение в Турции произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш ночью с показателем магнитуды - 7,4.

За ним последовали новые толчки, которые ощущались также в соседних регионах - в Сирии и Ливане.