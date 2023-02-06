Генпрокуратура РФ требует признать легион «Свобода России» террористическим

Генеральная прокуратура Российской Федерации призвала признать террористической организацией украинский легион "Свобода России".

В понедельник российский Генпрокурор Игорь Краснов обратился в суд с просьбой о признании действующего на территории Украины военного легиона "Свобода России" террористической организацией, поскольку он ведёт боевые действия против военнослужащих РФ в ходе спецоперации и связан с украинскими ультраправыми радикалами.

Примечательно, что в 2022 года в России прошла серия обысков в домах владельцев Telegram-канала "Свобода России", который связан с экс-депутатом Думы Ильёй Понамарёвым, признанным иноагентом.