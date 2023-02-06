Журналиста Николая Сванидзе в тяжелом состоянии доставили в больницу

Состояние телезвезды медики оценивают как очень тяжелое, ситуация вызывает у них опасение.

Как сообщает СтарХит, 66-летний журналист обратился за медпомощью, когда начал кашлять кровью.

Его жена вызвала скорую, и мужчину из квартиры на улице Маршала Василевского в Москве доставили в больницу.

У пациентка выявили гипотонию — это очень резкое понижение артериального давления. Таблетки в качестве первой помощи оказались неэффективны.

Николая Сванидзе обследовали, он сдал ряд анализов и процедур. В итоге у журналиста диагностировали отек легких и пневмонию. Сатурация тоже крайне низкая — 80.

Издание уточняет, что состояние известного пациента врачи сумели стабилизировать, он сейчас находится на аппарате ИВЛ.