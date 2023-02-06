Журналисты газеты Asia Times утверждают, что китайское правительство расценивает попытки властей США начать войну с Россией как "безумные".

Колумнист информагентства Asia Times Брэндон Вайхерт утверждает, что коммунистическкая китайская партия власти считает представителей американского истеблишмента "безумными", поскольку они предпринимают попытки начать полномасштабную войну с Россией. По мнению Вайхерта, США не стоит воевать с Россией и Китаем, которые обладают мощными ядерными вооружениями.

Также Брэндон Вайхерт вспомнил о ситуации с китайским разведывательным зондом над Соединёнными Штатами, который выявил слабые места воздушного пространства американского государства.