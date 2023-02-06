Погибшего российского актера Сергея Пускепалиса наградили орденом Мужества

Он погиб при транспортировке бронемашины для Донбасса, после этого в зону СВО отправили технику с именем звезды.

6 февраля 2023-го года опубликован Указ президента РФ. Из него стало известно, что погибший в ДТП в сентябре 2022-го года актер Сергей Пускепалис посмертно удостоен престижной награды, сообщает КП.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества художественного руководителя государственного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» Пускепалиса Сергея Витауто, Ярославская область (посмертно)", — говорится в сообщении на сайте правовой информации.

Актер не раз бывал на Донбассе, он помогал ополченцам и русским бойцам, чем мог. Пускепалис любил Донецк и называл его «солнечным городом».

По собственной инициативе артист купил инкассаторский броневик Ford Transit, он оснастил машину и вез ее на камуфлирование в Москву. А потом планировал отправить автомобиль с гуманитарным грузом на Донбасс, и уже договорился об этом с ополчением. Но планам не суждено было сбыться: актер попал в смертельное ДТП.

Дело Пускепалиса продолжает жить. Из Ярославской области и Магнитогорска (Сергей работал и здесь - в местном драмтеатре) собранные местными энтузиастам бронированные автомобили, и названные в честь Сергея, — отправляются в помощь Донбассу.