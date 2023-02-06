В Берлине пообещали выполнить обязательства по поставкам танков Leopard Киеву

Правительство ФРГ обязалось выполнить свои обещания по передаче танков Leopard 2 Украине.

Об этом заявил представитель пресс-службы немецкого правительства в беседе с журналистами.

По его словам, ФРГ тесно взаимодействует по этому вопросу с европейскими партнерами, передает РИА Новости.

Немецкое издание Spiegel ранее поставило под сомнение реальность взятых обязательств по поставкам ВСУ тяжелых танков.

Всего Германия обещала передать Киеву 2 танковых батальона. В первый пакет военных поставок войдут 14 танков из арсенала бундесвера.

Кроме того, Берлин дал разрешение другим государствам экспортировать танки немецкого производства на Украину.