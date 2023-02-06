В Берлине пообещали выполнить обязательства по поставкам танков Leopard Киеву
2023-02-06 16:18
Правительство ФРГ обязалось выполнить свои обещания по передаче танков Leopard 2 Украине.
Об этом заявил представитель пресс-службы немецкого правительства в беседе с журналистами.
По его словам, ФРГ тесно взаимодействует по этому вопросу с европейскими партнерами, передает РИА Новости.
Немецкое издание Spiegel ранее поставило под сомнение реальность взятых обязательств по поставкам ВСУ тяжелых танков.
Всего Германия обещала передать Киеву 2 танковых батальона. В первый пакет военных поставок войдут 14 танков из арсенала бундесвера.
Кроме того, Берлин дал разрешение другим государствам экспортировать танки немецкого производства на Украину.
Опубликовано: Наталья Замечалова