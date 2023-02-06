Президент Сирии Башар Асад принял предложение Владимира Путина о помощи
2023-02-06 16:24
Президент России предложил главе турецкого государства помощь в ликвидации последствий землетрясения.
Президент России Владимир Путин выразил сегодня соболезнования странам, пострадавшим от землетрясения и предложил Башару Асаду помощь в ликвидации возникших последствий.
Президент Сирии принял предложение главы России. По информаци ТАСС, отряды спасателей МЧС из России вылетят в Сирию в самое ближайшее время.
Кроме того, в течение дня глава РФ Владимир Путин, намерен провести переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле.
Опубликовано: Храмова Оксана