Президент Сирии Башар Асад принял предложение Владимира Путина о помощи

Президент России предложил главе турецкого государства помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Президент России Владимир Путин выразил сегодня соболезнования странам, пострадавшим от землетрясения и предложил Башару Асаду помощь в ликвидации возникших последствий.

Президент Сирии принял предложение главы России. По информаци ТАСС, отряды спасателей МЧС из России вылетят в Сирию в самое ближайшее время.

Кроме того, в течение дня глава РФ Владимир Путин, намерен провести переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в Кремле.