Девятова призналась, что перестала хотеть жить
2023-02-06 16:46
Известная исполнительница народных песен Марина Девятова пребывала в депрессии после тяжелой беременности и выхода с маленьким ребенком на работу.
Известная исполнительница народных песен Марина Девятова вернулась на сцену после рождения второго ребенка, отпраздновав свой день рождения на сцене.
На выступлении артистки был корреспондент издания "МК", ставший свидетелем возвращения артистки в профессию.
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Только в прошлые выходные знаменитость в своих соцсетях призналась, что попала в зависимость, опустошена и ей не хочется жить.
Звезда сцены рассказала, что выгорание женщины - вещь опасная, и лучше до такого не доводить.
Опубликовано: Наталья Гончарова