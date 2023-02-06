Число погибших от землетрясений в Турции выросло до 1121 при 7634 раненых

Вечером 6 февраля стало известно о росте числа погибших от землетрясений в Турции, которые признаны мощнейшими в истории страны с 1939 года.

В понедельник генеральный директор турецкого отдела мониторинга чрезвычайных ситуаций AFAD Орхан Татар публично заявил, что по итогам серии разрушительных землетрясений в Турции скончались не менее 1121 человек, а ещё 7634 получили ранения различной степени тяжести как минимум в четырёх регионах страны.

Вместе с тем ряд сирийских информагентств сообщили о том, что подземные толчки в Турции дошли до Сирии, ввиду чего из-за событий скончались 403 сирийских граждан.