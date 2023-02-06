Семена в кипяток: новаторы рассказали о новом эффективном способе посадке огурцов

Некоторые методики позволяют в разы ускорить время всходы семян, и полив кипятком - один из них.

Дачники любят эксперименты. В последнее время популярность набирает способ посадки огурцов "в кипяток", при котором семена прорастают через пару дней. Как это работает и с чего начать?

Прежде всего - засыпать подготовленный грунт в емкость. Затем пролить его закипевшей водой, но не крутым кипятком. Уложить семена в почву на ребро, через две-три минуты легко их углубить, присыпать землей и накрыть пленкой.

Тару с посеянными семенами накрыть пленкой и поставить в теплое место. Когда проклюнутся ростки, пленку нужно сразу убрать и поставить емкость на освещенное солнцем место.

Подобным образом семена можно сажать и сразу на грядку. Разница будет лишь в том, что кипятка потребуется больше: из расчета 5 л на 1 кв почвы.

Семена высадить в подготовленные не очень глубокие борозды, которые перед этим были пролиты кипятком. Накрывать грядку пленкой или агроволокном. После появления всходов - снять укрытие.