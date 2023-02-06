В Стамбуле люди добровольно сдают кровь, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения

По сообщению Телеграм-канала Mash, жители Турции массово сдают кровь для помощи жертвам землетрясения.

Пункты для добровольной сдачи крови организованы в местных торговых центрах. По сообщениям СМИ, люди собираются здесь со всех концов города, выстраиваются огромные очереди.

Власти Стамбула приостановили проведение всех спортивных мероприятий.

Иракский Курдистан на время заблокировал подачу газа в Турцию.

В сети распространяются ролики, снятые в квартирах жителей Батуми, Сочи и израильских городов.

На кадрах заметно, как в комнатах качаются люстры, вибрируют окна. Жильцы выбегают из квартир в страхе за свою жизнь.

Все боятся, что их дома сложатся в одно мгновение, так же, как это было в Турции или Сирии.

По недавней информации NEWS.RU, подземные толчки магнитудой 5,4 было зафиксировано и на юге Казахстана.